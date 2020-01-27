"الديهي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن خطة السلام الأمريكية

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تسريبات لأهم بنود صفقة القرن المرتقبة المقرر الإعلان عنها غد الثلاثاء، موضحًا أنه لم يرد بهذه التسريبات أي ذكر لوجود دولة فلسطينية في هذه البنود.
وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الإثنين، أن من بين البنود إعلان سيطرة إسرائيل على 30 % من الضفة الغربية ضمن المناطق التي تعرف باسم "ج"، وفق تصنيفات اتفاق أوسلو المبرم عام 1993، وأن تبقى القدس موحّدة تحت السيادة الإسرائيلية، ويشمل ذلك تشكيل إدارة إسرائيلية - فلسطينية مشتركة للمسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة، على أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية وفقًا للخطة الأمريكية بلدة شعفاط شمالي القدس، بدلًا من القدس الشرقية وبلدتها القديمة، وستكون هذه الدولة منزوعة السلاح والسيادة، وتحتفظ إسرائيل بسيطرتها على الحدود البرية والجوية، إلى جانب الاعتراف بضم المستوطنات الإسرائيلية وليس فقط الكتل الاستيطانية الكبيرة، وأن تفرض السلطة الفلسطينية، سيطرتها على قطاع غزة، مع نزع سلاح حركتي حماس والجهاد، وإنشاء ممر آمن بين غزة والضفة، وشرط الإدارة الأمريكية موافقة الفلسطينيين على هذه البنود، وتعترف بيهودية الدولة الإسرائيلية.
واعتبر "الديهي"، أن صفقة القرن ضربة للقضية الفلسطينية، وإهالة للتراب على الجميع، مشددًا على أننا وصلنا لنقطة تاريخية فيما يخص القضية الفلسطينية.

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