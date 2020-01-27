"النواب" يفتح النار على مسؤولي الاتصالات لهذا السبب

27 يناير 2020 - 11:30 م

قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أحمد بدوي، إن مصر تشهد طفرة في المجال الرقمي، لافتاً إلى استدعاء المجلس غد الثلاثاء لمسئولين من وزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات والشركات المزودة بالخدمة لمعرفة أسباب ضعف الإنترنت في عدد من محافظات الجمهورية بعد ورود شكاوى منها.



وأضاف "بدوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الشارع" مع الإعلامي حسن محفوظ، اليوم الأحد، أن المجال الرقمي يشغل بال وعلى رأس أولويات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنه سيتم استدعاء المسئولين عن الإنترنت لإعادة السرعة في المحافظات التي وقعت بها شكاوى وسنبحث تقديم الخدمة بأسعار مناسبة.