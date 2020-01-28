رئيس التليفزيون تكشف حقيقة تسريح العاملين في ماسبيرو

28 يناير 2020 - 12:30 ص

أشادت نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون، ببيان شبكة قنوات «صدى البلد»، حول ما أذيع في برنامج حقائق وأسرار من معلومات حول تطوير التليفزيون المصري.



وقالت «فاروق» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «الهيئة الوطنية للإعلام تبنت خطة لتطوير شبكات التليفزيون المصري منذ عام 2018، وما يتردد حول تسريح العاملين بماسبيرو أمر عار من الصحة».

