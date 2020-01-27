  • الثلاثاء 28 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أزارو

مهاجم الأهلي "المعار" يفتح النار على فايلر.. هذا ما قاله

ماسبيرو

رئيس التليفزيون تكشف حقيقة تسريح العاملين في ماسبيرو

قطع الانترنت

"النواب" يفتح النار على مسؤولي الاتصالات لهذا السبب

نشأت الديهي

"الديهي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن خطة السلام الأمريكية

جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق

جابر نصار يكشف معلومة هامة بشأن قرار حظر النقاب

كوبي

"طائرات الموت" تحصد حياة الرياضيين

البرلمان

البرلمان يواجه «كورونا» والمطاعم الصينية في المرمى

فنانة

اغتصاب فنانة داخل شقتها بالهرم أمام ابنها

هيفاء وهبى ونجوى كرم

هيفاء وهبى ونجوى كرم في قضية زوج نانسي عجرم

أرشيفية

الكونغو تبني أكبر سد.. ومصر توجه وفدًا إليها

بالفيديو..

مهاجم الأهلي "المعار" يفتح النار على فايلر.. هذا ما قاله

الرياضة

أزارو
أزارو

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله السيسي عن ثورة يناير

#

هذا ما قاله الكونجرس الأمريكي عن الجيش المصري

#

فايلر يرفض رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

#

هذا ما قاله "بن سلمان" بعد لقائه بوزير الدفاع الأمريكي

انتقد المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي.
وأكد أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "فايلر لم يتحدث معي على الإطلاق ولم يشرح لي أسباب استبعادي من التشكيل الأساسي".
وأضاف مهاجم الأهلي السابق: "هناك علامات استفهام حول ما حدث معي في الأهلي ورحيلي عن الأهلي جاء بعد تفكير طويل".
وأتم أزارو حديثه حول تلك النقطة: "أحترم رأي المدير الفني بشرط أن يكون منطقي".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» حقائق مثيرة وصادمة عن فيروس كورونا القاتل
» تعليق ناري لـ"موسى" على إنقاذ أب لأبنته من الدهس
» جامعة القاهرة تكشف موعد تطبيق قرار حظر النقاب
» هذا هو السبب الحقيقي لانتشار الفيروس "الغامض"
» ترامب: الثلاثاء موعد إعلان "صفقة القرن"
» الرياض: الإسرائيليون غير مرحب بهم في السعودية حاليًا
» بـ«كاس خمر».. تعليق جديد من زوج نانسي عجرم يثير الجدل
» 692 جنيهًا.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم
» الصحف الإنجليزية تبرز خطأ ساذج لـ«صلاح» مع ليفربول
» الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الاثنين
» منتخب قطر لليد يتوج ببطولة أمم آسيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني