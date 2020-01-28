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سقوط مقاتلة عسكرية جزائرية ومقتل طاقهما

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أفاد مصدر مطالع بسقوط طائرة عسكرية جزائرية، في ولاية أم البواقي، ومقتل طاقمها.
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن الطائرة من نوع سوخوي "سو-30".

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