سريلانكا.. رصد أول إصابة بفيروس "كورونا"

28 يناير 2020 - 12:20 ص

أعلنت السلطات السريلانكية، الإثنين، رصد أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.



وأوضحت الصحة السريلانكية، في بيان، أن مواطنة صينية في الأربعين من العمر تحمل معها الفيروس، قدمت من مدينة ووهان الصينية إلى البلاد.

وأضافت أن المواطنة الصينية قدمت إلى سريلانكا كسائحة في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، ودخلت المستشفى بعد مرضها في 25 من الشهر ذاته.

وأشارت الوزراة إلى أن نتائج الفحوصات أظهرت إصابتها بالفيروس، وأنه تم نقلها إلى مستشفى الأمراض المعدية لمتابعة علاجها.

ومن أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، وإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي بووهان، وسط البلاد.