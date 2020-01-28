  • الثلاثاء 28 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:07 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أزارو

مهاجم الأهلي "المعار" يفتح النار على فايلر.. هذا ما قاله

ماسبيرو

رئيس التليفزيون تكشف حقيقة تسريح العاملين في ماسبيرو

قطع الانترنت

"النواب" يفتح النار على مسؤولي الاتصالات لهذا السبب

نشأت الديهي

"الديهي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن خطة السلام الأمريكية

جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق

جابر نصار يكشف معلومة هامة بشأن قرار حظر النقاب

كوبي

"طائرات الموت" تحصد حياة الرياضيين

البرلمان

البرلمان يواجه «كورونا» والمطاعم الصينية في المرمى

فنانة

اغتصاب فنانة داخل شقتها بالهرم أمام ابنها

هيفاء وهبى ونجوى كرم

هيفاء وهبى ونجوى كرم في قضية زوج نانسي عجرم

أرشيفية

الكونغو تبني أكبر سد.. ومصر توجه وفدًا إليها

سريلانكا.. رصد أول إصابة بفيروس "كورونا"

عرب وعالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

حقائق مثيرة وصادمة عن فيروس كورونا القاتل

#

صادم.. فيروس كورونا يصل إفريقيا

#

"كورونا" الجديد.. فرنسا تسجل أول إصابتين في أوروبا

#

بيان سعودي عاجل بشأن فيروس داخل المملكة

أعلنت السلطات السريلانكية، الإثنين، رصد أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.
وأوضحت الصحة السريلانكية، في بيان، أن مواطنة صينية في الأربعين من العمر تحمل معها الفيروس، قدمت من مدينة ووهان الصينية إلى البلاد.
وأضافت أن المواطنة الصينية قدمت إلى سريلانكا كسائحة في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، ودخلت المستشفى بعد مرضها في 25 من الشهر ذاته.
وأشارت الوزراة إلى أن نتائج الفحوصات أظهرت إصابتها بالفيروس، وأنه تم نقلها إلى مستشفى الأمراض المعدية لمتابعة علاجها.
ومن أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، وإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى قد ينتهي بالموت.
وكشفت الصين عن الفيروس لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي بووهان، وسط البلاد.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 80، بينما الإصابات إلى ألفين و744، بينها 461 حالة متقدمة، في عموم البلاد. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» حقائق مثيرة وصادمة عن فيروس كورونا القاتل
» تعليق ناري لـ"موسى" على إنقاذ أب لأبنته من الدهس
» جامعة القاهرة تكشف موعد تطبيق قرار حظر النقاب
» هذا هو السبب الحقيقي لانتشار الفيروس "الغامض"
» ترامب: الثلاثاء موعد إعلان "صفقة القرن"
» الرياض: الإسرائيليون غير مرحب بهم في السعودية حاليًا
» بـ«كاس خمر».. تعليق جديد من زوج نانسي عجرم يثير الجدل
» 692 جنيهًا.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم
» الصحف الإنجليزية تبرز خطأ ساذج لـ«صلاح» مع ليفربول
» الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الاثنين
» منتخب قطر لليد يتوج ببطولة أمم آسيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني