الأهلي يدخل بقوة في صفقة مهاجم نادي أوروبي ويرصد بمبلغ خيالي

28 يناير 2020 - 05:48 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن دخول مسئولي الأهلي بقوة لإنهاء ضم رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي.



وقال "زكي" إن الأهلي ينتظر تعافي تركي آل الشيخ - الرئيس الشرفي للنادي - وسوف يدخل الشهر المقبل في مفاوضات قوية للحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي.



وأضاف: ناديه يطلب 8 مليون استرليني وسوف يحاول الأهلي تخفيضها وبعدها سيقوم بإعارته ليستعيد ما دفعه لكن سيكون اللاعب عاد لناديه بشكل نهائي وبخاصة أنه لاعب صغير السن والمستقبل أمامه.



