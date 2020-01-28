الأهلي يدخل بقوة في صفقة مهاجم نادي أوروبي ويرصد بمبلغ خيالي

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن دخول مسئولي الأهلي بقوة لإنهاء ضم رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي.
وقال "زكي" إن الأهلي ينتظر تعافي تركي آل الشيخ - الرئيس الشرفي للنادي - وسوف يدخل الشهر المقبل في مفاوضات قوية للحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي.
وأضاف: ناديه يطلب 8 مليون استرليني وسوف يحاول الأهلي تخفيضها وبعدها سيقوم بإعارته ليستعيد ما دفعه لكن سيكون اللاعب عاد لناديه بشكل نهائي وبخاصة أنه لاعب صغير السن والمستقبل أمامه.
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