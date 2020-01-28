الكشف عن حالة مصابة بـ"كورونا" بالإسكندرية.. والصحة تُعلق

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وكالات - أحمد عادل شعبان

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فيروس كورونا

أصدرت مديرية الصحة بالإسكندرية بيانا علقت فيه على حقيقة ما جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن اكتشاف إصابة طفل بفيروس كورونا بالمحافظة.

وكشف الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، منذ قليل، حقيقة ما جرى تداوله على مواقع التواصل، مبيناً أنه تم دخول طفل حديث الولادة بعمر شهرين من أبناء مركز برج العرب، غرب الإسكندرية إلى مستشفى سهلا الخاص يوم 21 يناير الجاري بعد الاشتباه بإصابته بنزلة شعبية، لافتاً إلى أنه أجرى مراحل علاجه ليخرج من المستشفى يوم 25 من الشهر نفسه بعد تحسن حالته.

وواصل "عثمان"، أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين أن الطفل قد أصيب قبلها بأعراض الرشح والسعال وارتفاع درجة الحرارة لمدة 15 يوماً.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن تحاليل الفيروسات أظهرت إصابة الطفل بفيروس كورونا من نوع OC43؛ وهو من فيروسات كورونا الشائعة؛ والتي تسبب ظهور أعراض نزلات البرد البسيطة كالرشح والسعال وارتفاع درجة الحرارة؛ لافتاً إلى أنها لا تسبب أعراضا أشد إلا في حالات مرض نقص المناعة وبعض مرضى القلب والأطفال وكبار السن.
وأوضح "عثمان"، الفرق بين النوعين؛ حيث إن فيروس كورونا من نوع OC43 يختلف عن فيروس كورونا المستجد 2019-nCoV؛ والذي ظهر في مقاطعة "هوبي" بالصين، وبدأ في الانتشار داخل الصين وشرق آسيا وعدد آخر من دول العالم، مسبباً عددا كبيرا من الوفيات والإصابات، كما أنه يختلف عن الفيروس المسبب للمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة "سارس"  SARSCoV، أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس" MERS-CoV.

وأكد "عثمان"، أن الطفل المصاب لم يغادر البلاد منذ مولده؛ ولم يتصل مع أي شخص قادم من مناطق فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن اسم فيروس كورونا يطلق على عدد كبير من الفيروسات التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي تتراوح بين نزلة البرد البسيطة والأمراض التنفسية الشديدة حسب نوع الفيروس، حيث إنه تعد فيروسات كورونا الشائعة مسؤولة عن 10: 15% من نزلات البرد العادية التي تصيب الإنسان سنوياً.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية أن المحافظة لم تشهد ظهور أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن الفيروس الذي أصاب الطفل هو أحد فيروسات كورونا الشائعة المكتشفة منذ ستينيات القرن الماضي، والتي تعد واحدة من الفيروسات العديدة المسؤولة عن الإصابة بنزلات البرد ومضاعفاتها.

وطمأنت المديرية المواطنين بعدم القلق والانصياع وراء الشائعات.

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