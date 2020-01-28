هيفاء وهبي تقلب قضية قتيل نانسي عجرم رأسا على عقب

28 يناير 2020 - 06:37 ص

بينت التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية أسرارا جديدة في قضية مقتل شاب سوري يُدعى محمد حسن الموسى بفيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم.



وقال سعد حريري - وهو صحفي لبناني مقرب من الفنانين - أن التحقيقات كشفت أن القتيل بفيلا نانسي تعقب فنانتين أخرتين غير نانسي.



وأشارت المعلومات أن محمد حسن الموسى الذي قتل بفيلا نانسي تعقد كل من نجوى كرم وهيفاء وهبي.



وتابع "حريري" المقرب من أسرة نانسي أن زوجة القتيل كانت تعلم بمخططه للسرقة وطلب ضمها بصفتها شريكة في الجريمة حسب رأيه.



وأشار "حريري" إلى أن الأمن اللبناني اكتشف أن القتيل بحث عبر "جوجل" عن معلومات تخص فيلا نانسي عجرم فضلا عن معلومات تخص هيفاء وهبي ونجوى كرم.

