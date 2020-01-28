وصف غريب من " الجارالله" لـ"خطيبة خاشقجي"

28 يناير 2020 - 09:20 ص

هاجم الكاتب الكويتي أحمد الجارالله خديجة جنكيز خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

وجاء هجوم الجارالله لخطيبة خاشقجي، عقب ادعائها أنها ملاحقة من قبل الأمن السعودي.

وكتب الجارالله على حسابه في تويتر: "خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي خاشقجي تقول إنها ملاحقة من قبل أجهزة الأمن السعودي".

وأضاف أن هذا الخبر أوردته قناة الجزيرة، منوها بأننا نقول لخديجة جنكيز : "فيه مثل عند أهل القصيم يقول "يا بقة بالدعيسة" إذا خديجة وقناة الجزيرة ما فهمت المثل اتصلا بواحد من القصيم يشرح لكما هذا المثل والرحمه لة".

يذكر أن المثل الذي أشار إليه الجارالله يشير إلى الأشخاص الذين يعطون حجما أكبر من حجمهم الطبيعي.. والدعيسة بلدة قديمة غرب محافظة بريدة يكثر فيها النخل والزرع.. والبقة صغيرة مقارنة بمجموعة من المزارع.