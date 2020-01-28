  • الثلاثاء 28 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:05 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نانسي عجرم

شاهد.. نانسي عجرم تفاجئ متابعيها وتعلن عن هذا الأمر

أب يبحث عن ابنه منذ 40 عاماً

تفاصيل مبكية.. يبحث عن ابنه منذ 40 عاما

قطر

استقالة رئيس وزراء قطر

السعودية

السعودية تكشف موقفها من مغادرة القوات الأمريكية للعراق

الإعلامية بسمة وهبة

بسمة وهبة تثير ضجة: كنت هموت بسبب الدفاية

«أستون فيلا» يهبِط رسميًا من الدوري الإنجليزي

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تركي آل الشيخ

شاهد.. أول ظهور لـ"تركي آل الشيخ" بعد العملية الجراحية

السعودية

انطلاق أول مهرجان سينمائي فى السعودية

" كشك الموسيقى" إضافة جديدة لمعرض الكتاب

إعلامي شهير: "كشك الموسيقى" إضافة جديدة لمعرض الكتاب

اب ينقذ ابنته

تفاصيل جديدة يرويها مصور فيديو الأب الذي أنقذ ابنته

وصف غريب من " الجارالله" لـ"خطيبة خاشقجي"

الحياة السياسية

خطيبة خاشقجي
خطيبة خاشقجي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من "القحطاني" بعد تبرئته من مقتل خاشقجي‎

#

أول تعليق من "الفالح" بعد إعفائه من منصبه

#

صورة صادمة لـ"رانيا يوسف" من الساحل

#

وصف غير متوقع من سيف القذافي للشيخة "موزة"

خطيبة خاشقجي

الجارالله

بريدة

الدعيسة

هاجم الكاتب الكويتي أحمد الجارالله خديجة جنكيز خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

وجاء هجوم الجارالله لخطيبة خاشقجي، عقب ادعائها أنها ملاحقة من قبل الأمن السعودي.

وكتب الجارالله على حسابه في تويتر: "خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي خاشقجي تقول إنها ملاحقة من قبل أجهزة الأمن السعودي".

وأضاف أن هذا الخبر أوردته قناة الجزيرة، منوها بأننا نقول لخديجة  جنكيز : "فيه مثل عند أهل القصيم يقول "يا بقة بالدعيسة" إذا خديجة وقناة الجزيرة ما فهمت المثل اتصلا بواحد من القصيم يشرح لكما هذا المثل والرحمه لة".

يذكر أن المثل الذي أشار إليه الجارالله يشير إلى الأشخاص الذين يعطون حجما أكبر من حجمهم الطبيعي.. والدعيسة بلدة قديمة غرب محافظة بريدة يكثر فيها النخل والزرع.. والبقة صغيرة مقارنة بمجموعة من المزارع.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك المنتشى يواجه دجلة باستاد القاهرة
» روسيا: صفقة القرن تتجاهل المجتمع الدولي
» اختبار طبى لـ"الشناوى" قبل مران الأهلى
» بعد تعرض الأهلي للظلم .. تركي آل الشيخ يلتقي رئيس الكاف
» قرار عاجل من نانسي عجرم بعد مقتل شاب في فيلتها
» قفشة يفجر مفاجأة مدوية عن استبعاد فايلر له من مباراة النجم
» حقائق مثيرة وصادمة عن فيروس كورونا القاتل
» تعليق ناري لـ"موسى" على إنقاذ أب لأبنته من الدهس
» جامعة القاهرة تكشف موعد تطبيق قرار حظر النقاب
» هذا هو السبب الحقيقي لانتشار الفيروس "الغامض"
» ترامب: الثلاثاء موعد إعلان "صفقة القرن"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني