  • الثلاثاء 28 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:05 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نانسي عجرم

شاهد.. نانسي عجرم تفاجئ متابعيها وتعلن عن هذا الأمر

أب يبحث عن ابنه منذ 40 عاماً

تفاصيل مبكية.. يبحث عن ابنه منذ 40 عاما

قطر

استقالة رئيس وزراء قطر

السعودية

السعودية تكشف موقفها من مغادرة القوات الأمريكية للعراق

الإعلامية بسمة وهبة

بسمة وهبة تثير ضجة: كنت هموت بسبب الدفاية

«أستون فيلا» يهبِط رسميًا من الدوري الإنجليزي

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

تركي آل الشيخ

شاهد.. أول ظهور لـ"تركي آل الشيخ" بعد العملية الجراحية

السعودية

انطلاق أول مهرجان سينمائي فى السعودية

" كشك الموسيقى" إضافة جديدة لمعرض الكتاب

إعلامي شهير: "كشك الموسيقى" إضافة جديدة لمعرض الكتاب

اب ينقذ ابنته

تفاصيل جديدة يرويها مصور فيديو الأب الذي أنقذ ابنته

تفاصيل جديدة يرويها مصور فيديو الأب الذي أنقذ ابنته

آخر الأخبار

اب ينقذ ابنته
اب ينقذ ابنته

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

شاهد أول صورة للأب الذي أنقذ ابنته من تحت عجلات القطار

#

شاهد عيان على إنقاذ أب لابنته من القطار: راجل مهمل وعاملين منه بطل

#

أول فيديو للحظة وقوع زلزال مدمر بتركيا

#

تفاصيل جديدة في قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم

مواقع التواصل

السويس

القطار

الإسماعيلية

أب ينقذ ابنته

روي أحمد عاكف الطالب بالفرقة الثانية كلية تجارة جامعة عين شمس، تفاصيل جديدة عن الفيديو الذي قام بتصويره للرجل الذي أنقذ ابنته من تحت عجلات القطار.

ويقول عاكف قصة الفيديو بدأت مع وصول قطار السويس، يوم الأحد، في تمام الساعة 1 ظهرا، حيث ترك الأب زوجته ونجلها يعبران من خلال النفق للوصول إلى الرصيف رقم 3 لاستكمال رحلة القطار إلى الإسماعيلية  واصطحب ابنته للعبور بين الأرصفة وبينما هو يقفز سقطت ابنته على الرصيف 2 بالتزامن مع مرور قطار البضائع، فقفز الأب واحتضن ابنته ليبعدها عن الخطر حتى يمر القطار، كما يظهر في مقطع الفيديو.

ويضيف عاكف في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الأب تمكن من إنقاذ ابنته وسط تشجيع المحيطين به، بعدما ارتمى بجسده عليها، حتى غادر القطار المحطة".

جدير بالذكر أن مقطع فيديو لأب أنقذ ابنته من الموت بين عجلات القطار، انتشر على موقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك" وحقق أكثر نسبة مشاهدات بين رواد الموقع.

 


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك المنتشى يواجه دجلة باستاد القاهرة
» روسيا: صفقة القرن تتجاهل المجتمع الدولي
» اختبار طبى لـ"الشناوى" قبل مران الأهلى
» بعد تعرض الأهلي للظلم .. تركي آل الشيخ يلتقي رئيس الكاف
» قرار عاجل من نانسي عجرم بعد مقتل شاب في فيلتها
» قفشة يفجر مفاجأة مدوية عن استبعاد فايلر له من مباراة النجم
» حقائق مثيرة وصادمة عن فيروس كورونا القاتل
» تعليق ناري لـ"موسى" على إنقاذ أب لأبنته من الدهس
» جامعة القاهرة تكشف موعد تطبيق قرار حظر النقاب
» هذا هو السبب الحقيقي لانتشار الفيروس "الغامض"
» ترامب: الثلاثاء موعد إعلان "صفقة القرن"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني