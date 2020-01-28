انطلاق أول مهرجان سينمائي فى السعودية

28 يناير 2020 - 09:45 ص

لأول مرة في تاريخ السعودية، تنظم مدينة جدة يوم 12 مارس المقبل، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الأول.



وحسب صحيفة "المدينة" السعودية، يكرم المهرجان المخرج المصري خيري بشارة، مع عرض أبرز أفلامه.

واستأنف المشاركون والمشاركات في معمل أفلام البحر الأحمر العمل على تطوير مشروعاتهم في جوله تستمر 8 ليال في شوارع وأزقة جدة التاريخية، ضمن الاستعدادات للمهرجان، وتستهدف الجولة تطوير المقومات الإنتاجية للمشروعات، وأعلنت إدارة المهرجان أنها قامت خلال الأشهر الماضية بترميم تسعة أفلام لبشارة "عبر معالجة النسخ الفيلمية الأصلية وترقيتها تقنيا".



كما كشف المهرجان عن تفاصيل مشروعه الخاص الذي يجمع 5 مخرجات سعوديات في عمل مشترك يضم عدة أفلام قصيرة، من إنتاج وتمويل المهرجان، ويعتبر المشروع منصة مهمة للمرأة السعودية في صناعة السينما، ومن المنتظر عرضه في الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مارس المقبل.

