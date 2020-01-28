إعلامي شهير: "كشك الموسيقى" إضافة جديدة لمعرض الكتاب

28 يناير 2020 - 09:59 ص

قال الإعلامى محمد جاد إن معرض الكتاب الدولي ظهر بإضافة جديدة هذا العام، وهو أمر يحسب للقائمين على تنظيمه.

وأضاف جاد خلال برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن كشك الموسيقى الموجود بمعرض الكتاب حقق تفاعلا كبيرا مع جمهور المعرض هذا العام، منوها بأن كشك الموسيقى قدم حالة فريدة من نوعها داخل المعرض.

وأشار إلى أن برنامج أكشاك الموسيقى متميز للغاية،حيث تتنوع الموسيقى من العود والكمان والناي والسمسمية والأورج والكمنجة والربابة وغيرها من الآلات الموسيقية.

وأكد الإعلامي محمد جاد أن الموسيقى بالمعرض برنامج مميز فهو عبارة عن مسرح صغير مزود بأنظمة صوتية يقف عليه عازفون يبدعون، مضيفا أن فكرة وجود موسيقى بالمعرض تساعد على التواصل المباشر مع الجمهور.