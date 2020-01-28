بسمة وهبة تثير ضجة: كنت هموت بسبب الدفاية

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الإعلامية بسمة وهبة

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أثارت الإعلامية بسمة وهبة، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر مقطع فيديو لها عبر حسابها على "إنستجرام" كشفت فيها نجاتها من حريق كاد يشعل منزلها بسبب "دفاية".

ونشرت بسمة وهبة، فيديو، عبر "الإنستجرام" قالت فيه: "لو كنت حكيت لحد مكنتوش هتصدقوا النار اللي ولعت عندي في الأوضة.. وربنا نجاني وقمت ولحقت الساعة 5 الفجر.. عملت رخامة فوق الخشب واستزكيت، ومع ذلك مكانش كفاية.. الحمد لله على كل حال.. ربنا نجاني.. لو كنت اتأخرت شوية وأنا نايمة كانت النار ولعت في الأوضة".

وعلقت الفنانة آيتن عامر على الفيديو الذي نشرته بسمة وهبة وأظهر مشاهد للمشترك المتفحم، قائلة: "يا ستار خطر أوي..  التكييفات أأمن طبعًا".

كانت الإعلامية بسمة وهبة قد تناولت خطورة الدفايات في إحدى حلقات برنامجها في مطلع الشهر الجاري، لتوعية ونصح المواطنين.


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