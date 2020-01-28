» روسيا: صفقة القرن تتجاهل المجتمع الدولي

28 يناير 2020 - 10:23 ص

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن خطة السلام للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية والمعروفة بصفقة القرن، تتجاهل قاعدة التسوية التي يعترف بها المجتمع الدولي.

وأضاف أن المسئولين الأمريكيين لم يتشاوروا مع نظرائهم الروس عند إعداد الخطة وروسيا لا تعرف ماهيتها

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن البيت الأبيض سينشر تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة بـ"صفقة القرن" منتصف اليوم الثلاثاء، (الساعة 20:00 بتوقيت موسكو).

وقال ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم المبادرة الأمريكية، و"الجانب الفلسطيني يرفضها حاليا ولكنه سيدعمها في المستقبل"، وزعم الرئيس الأمريكي علاوة على ذلك أن الخطة "مدعومة من قبل العديد من الدول العربية".