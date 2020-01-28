تفاصيل مبكية.. يبحث عن ابنه منذ 40 عاما

28 يناير 2020 - 10:42 ص

"ماحدش شاف ابني.. ابني تايه يا ولاد الحلال".. كلمات يرددها محمد إبراهيم ويبلغ من العمر 62 عامًا، لا يشعر باليأس وظل يرددها لمدة 40 عامًا، في شوارع الإسكندرية دون ملل، حاملاً لصورته وهو بعمر 4 أعوام، غير فاقد الأمل ولو لحظة واحدة.

ويقول في حديثه مع "الوطن": "علي حاجبه الأيمن فيه غرزتين, ونفسي يرجع وربنا يجمع شملنا تاني, ومافقدتش الأمل لحظة واحدة في إني إلاقيه".

وعن كيفية فقده يقول :"كنت بزور مسجد المرسي أبو العباس في بحري وكنا بنصلي جماعة وبنمر نعمل الشعائر المختلفة وفي لمح البص اختفي من جنبي وكأنه فص ملح وداب، وفي ناس قالت في المسجد أنهم شافوه ماسك في ايد ست منتقبة، وناس قالت الست سحبته برة المسجد، رحت عملت محضر في قسم شرطة الجمارك مش فاكر رقمه، ورجعت البيت بقول لمراتي، لفينا الدنيا كلها عليه مستشفيات وأقسام حتى الملاجئ ومفيش فايدة".

ويقول الأب: "إنه يعرض مكافأة 500 جنيه لم يجده لأن معاشه 1700 جنيه ومش في أيدي أدفع اكتر من كدة، وينهي كلمته مؤكدًا أنه سيلف المحافظات كلها يدور عليه لو ربنا اداله عمر".