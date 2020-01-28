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الزمالك المنتشى يواجه دجلة باستاد القاهرة

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون

محمد عبد الحارس

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يستدرج فريق الزمالك نظيره، وادى دجلة فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ15 للدوري الممتاز.

الزمالك يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الصعود لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا مؤخرًا.

واستعد الفريق جيدًا للمباراة بعد انتهاء لقاء مازيمبى الكونغولى، حيث رفض الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة وأدى اللاعبون مرانهم الأيام الماضية بملعب النادى.

وركز "كارتيرون" على النواحى الخططية التى سيلعب بها اللقاء بعد أن شاهد مباريات عدة للمنافس وتلقى تقريرًا وافيًا من معاونيه.

على الجانب الآخر يدخل فريق دجلة اللقاء تحت قيادة مدربه اليونانى تاكيس جونياس بهدف مواصلة الانتصارات فى مشواره بالمسابقة المحلية بعد تحقيق الفوز فى المباراة الأخيرة أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن قبلها فوزه على سموحة ثم تعادل أمام الإنتاج الحربى.

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