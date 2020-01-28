» فيديو نادر للملك سعود في استقباله للرؤساء العرب قبل 65 عاما

عبد القادر وحيد
أظهر مقطع فيديو نادر تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الملك سعود بن عبدالعزيز خلال استقباله لبعض الرؤساء العرب في مطار الظهران .
وبحسب الفيديو فقد كانت المناسبة في عام 1376هـ - 1956م، أي قبل 65 سنة تقريباً.
كما يظهر الرئيس السوري شكري القوتلي والرئيس المصري جمال عبد الناصر، وسط حفاوة من الملك سعود حينها.
فيديو نادر وعالي الجودة لـ الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" خلال أستقباله لبعض الرؤساء العرب في مطار الظهران ..— نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) January 26, 2020
كانت المناسبة في عام 1376هـ - 1956م .. قبل 65 سنة تقريباً ..
pic.twitter.com/QZq9kyynhY
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