» فيديو نادر للملك سعود في استقباله للرؤساء العرب قبل 65 عاما

28 يناير 2020 - 11:11 ص

أظهر مقطع فيديو نادر تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الملك سعود بن عبدالعزيز خلال استقباله لبعض الرؤساء العرب في مطار الظهران .

وبحسب الفيديو فقد كانت المناسبة في عام 1376هـ - 1956م، أي قبل 65 سنة تقريباً.

كما يظهر الرئيس السوري شكري القوتلي والرئيس المصري جمال عبد الناصر، وسط حفاوة من الملك سعود حينها.









