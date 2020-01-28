» «الداخلية»: ضبط مصنع لإنتاج المخدرات بـ 6 أكتوبر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابى داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، تخصص في تصنيع مخدر الايس "الشابو" والاتجار به.

الرائد إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، وردت إليه معلومات تفيد بقيام "3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في التصنيع والاتجار بمخدر الآيس "الشابو" وترويجه على نطاق واسع لعملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم وحال الضبط قام أحدهم بالقفز من نافذة مسكنه ما أدى إلى سقوطه من أعلى وارتطم بالأرض وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتبين وجود كسور متفرقة بالجسم وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط "كمية من مخدر الآيس وزنت (1.250) كيلوجرام، طبنجة صوت، خزينة خاصة بها عدد 28 طلقة صوت، 2 خزينة سلاح نارى، عيار 9 مم، عدد 12 طلقة لذات العيار، 2 زجاجة لحمضى (الهيدروكلوريد – الكبريتيك) بلغ وزنهم 5 خمسة لتر، عدد من القوارير الزجاجية والأوانى البلاستيكية تستخدم في تصنيع ذلك المخدر، 3 هاتف محمول، عدد 2 ميزان حساس، عدد 2 سخان كهربائى، بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بنحو ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا".

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