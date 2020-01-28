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كريم عبد العزيز يروي قصة صفعة أحمد زكي: ضربني بجد

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كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

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أحمد زكي

كريم عبد العزيز

صفعة

اضحك الصورة تطلع حلوة

كشف الفنان كريم عبد العزيز، كواليس مشاهده مع الفنان الراحل أحمد زكي، في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، موضحًا أن أحمد زكي صفعه بشكل حقيقي لدرجة إنه وجه "تورم" من أثر الصفعة.

وروي كريم عبد العزيز، خلال ظهوره، مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، على فضائية "دي ام سي"، ذكريات مشهد النهاية بالفيلم، وكيف كان الحماس يملؤه، فحرص على سؤال المخرج شريف عرفة عن تعبير الوجه المطلوب منه بعد تلقي صفعة أحمد زكي، لكن شريف عرفة ضحك بشدة وطلب منه أداء المشهد بطريقة طبيعية، وفي تلك الأثناء، كان الفنان الراحل عزت أبو عوف خلف الكاميرا لا يتوقف عن الضحك، وفي يده كيس ثلج لم يفهم مغزاه.

وأضاف: أن أحمد زكي كانت له نظرة عظيمة لم يشعر معها بحركة ذراعه، ووجد نفسه فجأة ممددًا على الأرض، وقد تشنج وجهه وتحول لونه إلى الأزق، وكل همه في تلك اللحظة الاطمئنان على سلامة أذنه، وعندها فقط فهم مغزى كيس الثلج، وسر ضحك الجميع قبل المشهد.

وأشاد كريم عبد العزيز بعظمة أحمد زكي في ذلك الفيلم، وطلب أحمد زكي أن يضربه حراس ابن رجل الأعمال، الشخصية التي جسدها كريم عبد العزيز ، ضربًا حقيقيًا.

يذكر أن فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" عرض عام 1988، وهو من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة، وبطولة أحمد زكي، وليلى علوي، وسناء جميل، ومنى زكي، وكريم عبد العزيز، وعزت أبو عوف.


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