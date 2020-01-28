صحة الإسكندرية توضح حقيقة إصابة رضيع بـ"كورونا"

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رضيع

صحة الاسكندرية

كورونا"

نفى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الأنباء التي ترددت بدخول طفل رضيع حديث الولادة مصاب بفيروس"كورونا".

وأكد في تصريحات صحفية إلى أن الطفل دخل إلى المستشفى  21 يناير  بعد الاشتباه بإصابته بنزلة شعبية حادة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن الطفل أصيب قبلها بأعراض الرشح والسعال وارتفاع درجة الحرارة لمدة 15 يومًا، وأظهرت تحاليل الفيروسات إصابة الطفل بفيروس كورونا من نوع OC43 وهو من الفيروسات المعروفة أنها تسبب ظهور أعراض نزلات برد بسيطة وليس كورونا القاتل.

وأضاف أن الطفل غادر المستشفى 25 يناير بعد أن اختتم مراحل علاجه، لافتًا إلى أن الإصابة لا تسبب أعراضًا شديدة إلا في حالات مرض نقص المناعة وبعض مرضى القلب والأطفال وكبار السن.

وأوضح الفرق بين  فيروس كورونا من نوع OC43 يختلف عن فيروس كورونا المستجد 2019-nCoV في الصين، خاصة أن الطفل المصاب لم يغادر البلاد منذ مولده ولم يتصل مع أي شخص قادم من مناطق الفيروس المستجد.

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