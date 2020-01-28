تحذير شديد اللهجة من «الصحة العالمية» بشأن هذا الدواء

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علاج

مرضى

سرطان

الدم

صحة عالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية من إصدارين مغشوشين من دواء "ICLUSIG " لعلاج سرطان الدم للمرضى فى آسيا والاتجار بهما عالميًا، من خلال إحدى الشركات بماليزيا.

وكشفت الصحة العالمية عن أن هناك جهة تقوم بالبيع بالجملة تتّخذ من ماليزيا مقرًا لها قد قامت بشراء دواء إكلوسج 45 ميليجرام الذي يحمل رقم PR072875 والمدون اسمه بالإنجليزية، وآخر يحمل رقم PR0834170 ودون اسمه بالألمانية، وثبت أنهما منتج مغشوش، بعد مراجعة شركتي تأكيدا (TAKEDA ) وإنسايت (INCYTE ) للمستحضرات الصيدلانية وهما الشركتان المنتجتان الأصليتان للدواء.

وطالبت المنظمة بتوخّي المزيد من اليقظة والحذر في إطار التعامل مع سلاسل الإمداد الدوائي والحذر في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والجهات التي تبيع المنتجات الطبية بالجملة وتلك التي توزّعها والصيدليات وأية جهات أخرى تورّدها.

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