بالأرقام.. تعرف على حجم سياحة الخليج فى مصر

28 يناير 2020 - 01:07 م

أعلن التقرير الصادر عن معرض سوق السفر الغربي 2020 أن مصر ستشهد ارتفاعا ملحوظا في حجم الإنفاق من قبل السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي 2020.

وأكد التقرير أنه من المتوقع أن السياح القادمين من المملكة العربية السعودية قد يصل إلى يصل إلى 2.36 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 11% عن عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن عدد الرحلات للزوار القادمين من المملكة إلى مصر 2019 وصل إلى 1410 رحلة، وهو ما يشير إلى أن عدد السياح سيرتفع بواقع 1.8 مليون سائح بحلول عام 2024 وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%.

ولفت التقرير إلى أن حجم الإنفاق للزائرين السعوديين وصل إلى 633 مليون دولار عام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.13 مليار دولار حتى 2024 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 11%، وذلك وفقًا لشركة "كوليرز إنترناشونال"، الشريك في الأبحاث الرسمي لمعرض سوق السفر العربي.

وأشارت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط إلى أن إجمالي إيرادات السياحة في مصر وصل إلى 16.4 مليار دولار عام 2019، ومن المنتظر أن تقفز إلى 29.7 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 13%".

جدير بالذكر أن مصر تعد سوقا خارجيا رئيسيا لدول مجلس التعاون الخليجي حيث استقبلت 1.84 مليون زائر عام 2019، ومن المتوقع أن تحقق نموًا ملحوظًا ليصل إجمالي عدد الزوار القادمين إليها من دول المجلس إلى 2.64 مليون زائر بقدوم عام 2024"، حسبما نشرت" صدى البلد".