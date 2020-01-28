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بـ شورت.. سمية الخشاب تروج لأغنيتها الجديدة وتثير ضجة

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سمية الخشاب
سمية الخشاب

علا خطاب

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فيديو

انستجرام

شورت

سمية الخشاب

عربية انا

أثارت الفنانة سمية الخشاب، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الترويج لأغنيتها الجديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي مرتدية شورت قصيرًا.

وظهرت سمية الخشاب، في الفيديو، وهي ترتدي شورت أسود قصير، معلقة عليه: "عربية أنا كليب أنتو كنتو مستنينه والحقيقة إنه هيكون مفاجأة لكل ست عربية لأنه بيتكلم عنك لإنه بيقولك خليكي قوية خليكي واثقة من نفسك انتي أقوى من أي حد.. أنت امرأة قوية وتستحقي كل التقدير.. استنوا عربية أنا.. بحبكو".

وتفاعل رواد مواقع التواصل ومتابعين الفنانة سمية الخشاب، مع مقطع الفيديو، حيث حصد أكثر من 13 الف مشاهدة في بضع ساعات .


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