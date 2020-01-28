» وفد كنسي من الحبشة يزور المتحف القبطي

28 يناير 2020 - 02:06 م

استقبل المتحف القبطي بالقاهرة وفدًا كنسيًا من الحبشة متمثلا في الأسقف أغريغوريوس -أسقف مدينة (شو) والقس جبراياسوس -ممثل الكنيسة الأثيوبية بمصر والدياكون (أديس) عن الكنيسة الأثيوبية بمصر كان ذلك بصحبة الأب أنجيلوس النقادي.

وكان فى استقبالهم جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي حيث اصطحبتهم في جولة داخل المتحف، وقد أبدى الحضور إعجابهم بكل ما يحويه المتحف القبطي من مجموعات أثرية فريدة وموقعه المتميز في مجمع الأديان حيث يحيط به الكنيسة المعلقة وكنيسة ابي سرجة وجامع عمرو بن العاص ومعبد بن عزرا.

كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية وتسجيل كلمة شكر بدفتر الزيارات الخاص بالمتحف.