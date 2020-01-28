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مفاجأة.. غرامة 50 جنيها لمنقذ ابنته من تحت عجلات القطار

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مفاجأة.. غرامة 50 جنيها لمنقذ ابنته من تحت عجلات القطار
مفاجأة.. غرامة 50 جنيها لمنقذ ابنته من تحت عجلات القطار

عبد القادر وحيد

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غرامة

قطار الإسماعيلية

منقذ ابنته

50 جنيها

أكد مصدر مسئول بمحطة قطار الإسماعيلية، أنه سيتم تغريم الأب 50 جنيهًا، بعدما أكدت التسجيلات إهماله وتعريض حياته وحياة ابنته للخطر.

وأضاف أن الأب تجاهل استخدام النفق للوصول إلى الرصيف والقفز بين الأرصفة لاستقلال القطار المتجه للقاهرة.

وأوضح المصدر أن هناك حزمة من القرارات سيتم الإعلان عنها لاحقًا ضد السلوكيات الخاطئة التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر أثناء التردد على محطات السكك الحديدية.

وكانت لجنة من مهندسي هيئة السكة الحديد، قد تفقدت محطة قطار الإسماعيلية، بعد حادث نجاة الأب وابنته من الموت المحقق تحت عجلات القطار، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة نجاة أب وابنته من الموت المحقق دهسا تحت عجلات القطار.


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