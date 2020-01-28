منها " السلطان المعظم".. هل ألغى سلطان عمان جميع ألقابه؟

حالة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشور، يزعم إلغاء سلطان عمان هيثم بن طارق جميع الألقاب الملحقة به، مثل السلطان المعظم، وجلالته، واعتماد المسمى سلطان عمان فقط، وذلك في المخاطبات الرسمية والخاصة.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تعميمًا منسوبًا لديوان البلاط، وُجه لوزراء السلطنة ومستشاريها، جاء فيه ”يشرفني إفادة سموكم/معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – قضت باعتماد المسمى السامي لجلالته في المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتي: هيثم بن طارق، سلطان عمان“.

وبعد أسبوع من التاريخ المكتوب على التعميم المزعوم نشرت وكالة الأنباء العمانية ما يدل على عدم تغيير ألقاب السلطان حيث جاء في بيان نشرته تعبير ”جلالة السلطان المعظم.“