بسبب حالتها النفسية.. ريهام سعيد تدعم أصالة بعد الانفصال

حرصت الإعلامية، ريهام سعيد، على دعم الفنانة أصالة، عقب انفصالها عن المخرج طارق العريان، لاسيما أن الأخيرة لم تتوان في التعبير عن حزنها من الانفصال ومدى تأثير ذلك على نفسيتها.

ونشرت أصالة صورة من الفيديو كليب الجديد لها "شامخ"، عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها "صدق الذين قالوا إن هناك طعمًا لكل المشاعر القاسية، وهو مر، ولا يمر بسبب غصّة أغلقت حتى مرور النَفَس، وطعم شجن مع الروح الّتي نزفت".

وأضافت: "ولأنها أصبحت ذكرى، وما زالت تنسحب من شرايين القلب، وطلوعها مؤلم، وأنا أهوى أن أخرج من حزني متى هو يشاء".

لذا على الفور، دعمتها ريهام سعيد بتعليق قائلة: "انتي أقوى من كدة".