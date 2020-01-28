» "الشيكولاتة" لا تزيد الوزن بهذه الطريقة

28 يناير 2020 - 02:37 م

كشف نجم زياد المدرب الرياضي عن طريقة لتناول الشيكولاتة بحيث لا تزيد الوزن خاصة أثناء فترة الرجيم، لافتًا إلي أنه يجب أكل قطعة متوسطة مرة أو مرتين في اليوم".

وأضاف خلال حواره في برنامج "سيدتي": "لا يمكن الاستغناء عن تناول الشيكولاتة لأن بها دهون صحية ترفع هرمونات السعادة، لافتًا إلى أن الشيكولاتة الداكنة بها كمية كبيرة من السكر تساعد على زيادة الوزن لأن الكريمة والزبدة الموجودة بها يستخدمها الجسم كطاقة، لافتًا إلي أنها صحية مائة بالمائة ولذا يجب تناولها بنسبة محددة".