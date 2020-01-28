حبس فنان شهير 6 أشهر بهذه التهمة

28 يناير 2020 - 02:46 م

قضت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، بمعاقبة الفنان عمرو عبد اللطيف إمام، الشهير بـ”عمرو واكد”، بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف، وتغريمه مبلغ 312 ألفًا و963 جنيهًا، ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه، وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

ونظرت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، القضية المحالة من الضرائب العامة، وحددت جلسة النطق بالحكم السابق.

وأوضحت القضية رقم 203 لسنة 2019 ضرائب عامة، قيام الفنان “عمرو عبد اللطيف إمام”، الشهير بـ”عمرو واكد”، بالتهرب من دفع مبلغ 312 ألفًا و963 جنيهًا، عن أعمال التمثيل والأفلام التي شارك بها.