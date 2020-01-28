» بحجة طرد الأرواح الشريرة.. راقٍ شرعي يحاول اغتصاب فتاة

28 يناير 2020 - 02:48 م

حاول راقٍ شرعي اغتصاب فتاة مغربية وسرق منها مبلغ 8 آلاف درهم، فقامت بإبلاغ الشرطة للقبض عليه.

وقالت الفتاة في تحقيقات الشرطة إن الشاب ادعى أنه يعمل بالرقية الشرعية واستدرجها لضواحي مدينة تيزنت المغربية لتكتشف أنه يمارس أعمال السحر والشعوذة، وأنه حاول اغتصابها بحجة العلاج وطرد الأرواح الشريرة.

وتمكنت الشرطة من القبض عليه لارتكابه جرائم مماثلة لفتيات مواطنات وسائحات ويقبع حاليًا بالحجز في انتظار العقوبة التي سيحددها له القضاء.