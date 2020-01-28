» خطوة غريبة من جماهير الهلال قبل مواجهة الأهلي

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المصريون

الاهلى

الهلال

كشفت تقارير صحفية سودانية عن تصرف غريب ستقوم به جماهير الهلال قبل مواحهة الأهلي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في ختام دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كفرووتر" السودانية، فإن جماهير الهلال طالبت عشاق الفريق في الخرطوم والولايات، بالحضور المبكر إلى ملعب الجوهرة الذي سيستضيف مواجهة الأهلي، قبل 24 ساعة من المباراة المرتقبة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، يليه النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، برصيد 9 نقاط لكل منهما، فيما ودع بلاتينيوم الزيمبابوي البطولة بعدما احتل المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحتاج الأهلي إلى تجنب الهزيمة نهائيًا في السودان، وتحقيق الفوز أو التعادل للتأهل رسميًا إلى دور الثمانية، من دوري الأبطال.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره السوداني، يوم السبت المقبل، في تمام التاسعة مساءً، بختام مرحلة المجموعات.


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