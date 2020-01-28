ننشر تفاصيل صفقة القرن بعد الإعلان عنها

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تفاصيل صفقة القرن

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمرًا صحفيًا قبل قليل بالبيت الأبيض، لإعلان  تفاصيل"صفقة القرن".

وقال "ترامب" في المؤتمر الذي حضره رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن: "رؤيتنا للسلام تختلف تماما عن المقترحات السابقة، وهي من 80 صفحة ومفصلة أكثر من أي خطة وضعت سابقا"، موضحًا أنها: "توفر فرصة للفلسطينيين والإسرائيليين ضمن حل الدولتين وهي مختلفة عن خطط إدارات أمريكية سابقة".

وعن وضع القدس، كشف أن الخطة تؤكد على "بقاء القدس عاصمة غير مجزأة لإسرائيل"، كما "ستضمن خطة السلام دولة فلسطينية متصلة الأراضي وستبقى القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل".

وأكمل: "خطتي  قد تكون الفرصة الأخيرة للفلسطينيين للحصول على دولة مستقلة"، موضحًا أنها "ستمنحهم عاصمة في القدس الشرقية حيث سنقوم بافتتاح سفارة لنا فيها".

وأردف: "العديد من الدول تريد المشاركة في توفير 50 مليار دولار لمشاريع جديدة في الدولة الفلسطينية المستقبلية.. أرسلت إلى عباس رسالة مفادها أن لدى الفلسطينيين 4 سنوات لدراسة خطتي للسلام.. قلت لعباس إذا قبلتم بخطتي سنكون إلى جانبكم لمساعدتكم في بناء دولتكم".

بدوره أعلن "نتنياهو" اعتماده للخطة، حيث صرح: "قررت أن أعتمد خطة ترمب كأساس لحل الصراع".

وتابع: "خطة ترامب للسلام تعالج جذر الصراع وهو ضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية".

وأكمل: "سنحتفظ بالسيادة على غور الاردن بموجب خطة السلام.. وواشنطن ستعترف بالمستوطنات كجزء من اسرائيل

وأضاف أن "خطة ترامب لا تلحظ عودة لاجئين فلسطينيين"، كما دعا الفلسطينيين إلى الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية".

وفي ختام كلمته أعلن استعداده التفاوض مع الفلسطينيين على "مسار من أجل دولة مستقبلا".

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