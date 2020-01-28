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الشوط الأول.. وادي دجلة يفرض التعادل على الزمالك

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المصريون

الزمالك

وادى دجلة

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع وادي دجلة، بهدف لكل منهما، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الدوري العام.

أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 15، وتعادل دجلة عن طريق أحمد سعيد لاعب وادي دجلة في الدقيقة 42 من عمر الشوط.

ووقعت مشادة بين محمود علاء مدافع الزمالك ورجب عمران مهاجم وادي دجلة، بعد كرة مشتركة بينهما، وتدخل الحكم محمد معروف ومنح إنذارا لكل لاعب، قبل أن يتدخل شيكابالا قائد الزمالك لتهدئة الأجواء.

وانتهت الـ 15 دقيقة الأولى من عمر مباراة الزمالك ووادي دجلة المقامة حاليا على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري، بتقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 15، من تسديدة بعيدة المدى فشل محمد عبد المنصف فى التصدى لها.

بخلاف هدف مصطفى محمد فإن الهجمة الخطيرة الوحيدة في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة عندما أنقذ أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة، فريقه من الهدف الأول عندما تدخل فى اللحظات الأخيرة وأبعد الكرة من أمام مصطفى محمد مهاجم الزمالك الذي كان منفردا بمرمى محمد عبد المنصف.


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