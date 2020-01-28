الديهي: هناك لغط حول صفقة القرن

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا سنشهد خلال الساعات والأيام القادمة حالة من اللغط حول صفقة القرن المنتظر الإعلان عنها خلال ساعات من الآن.

وأكد مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية والقوى الفلسطينية والفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج يقفوا اليوم وقفة غير تقليدية، مشيرًا إلى أن اليوم هو أصعب يوم على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن في حياته السياسية، وأصعب يوم على الفلسطينيين.