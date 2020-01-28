» على الهواء.. سر قراءة نشأت الديهي الفاتحة على روح «السادات»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الفلسطينيين يرو أن خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن" بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية، وفلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث خطة السلام الأمريكية.

وعقب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، ساخرًا أن الجامعة العربية تنتج إدانات بأشد العبارات، وترفض وتشجب وتدين، وحتى الأمم المتحدة ومجلس الأمن سيصدرون قرارا بالحق الفلسطيني في تقرير مصيره، وهذا الحديث يتم منذ سنوات، مناشدًا الجمهور بقراءة الفاتحة على روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقام بقراءة الفاتحة على روحه على الهواء.

وتابع، أن الرئيس السادات الذي يتهمه البعض بالخيانة، أجبر الإسرائيليين والأمريكان على الجلوس معه على طاولة المفاوضات، بتغييره للواقع من هزيمة لنصر في أكتوبر 73، وعلى الفلسطينيين أن يغيروا واقعهم إذا أرادوا تغيير قواعد اللعبة على طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن من يقف ضد الوحدة الفلسطينية يخون القضية الفلسطينية.