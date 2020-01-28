» أسعار الذهب تتراجع في ختام تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، بشكل طفيف بقيمة جنيه واحد فقط، نتيجة تراجع أسعار الذهب عالميا لتسجل 1578 دولار، بتراجع حوالي دولارين.

ويأتي هذا التراجع عقب تذبذب واضطراب ملحوظ في الأسعار نهاية الأسبوع الماضي، في حين سجل الذهب أمس ارتفاع بقيمة 7 بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر.

ونعرض أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 18 يسجل 594 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 694 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 793 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب اليوم 5552 جنيها.

أوقية الذهب 1578 دولار.