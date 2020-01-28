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الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام وادي دجلة

الرياضة

الزمالك
الزمالك
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أمير سعد

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دجلة

المصريون

الزمالك

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام وادي دجلة، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتها اليوم الثلاثاء، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري العام.

التعادل هو الرابع للزمالك في الدوري ليرفع رصيده للنقطة 25 في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري، وتقدم دجلة إلى النقطة 14 بالترتيب الـ12.

سجل هدف الفريق الأبيض، نجمه مصطفى محمد من تسديدة صاروخية، استقرت في شباك محمد عبد المنصف حارس دجلة.

وفي المقابل تعادل أحمد سعيد لدجلة في الدقيقة 42، مستغلًا خطأ دفاعي من لاعبي الزمالك.

الشوط الأول مر بمراحل، فبعد بداية جيدة من الزمالك والتسجيل في أول ربع ساعة، تماسك لاعبو دجلة بل وهددوا الزمالك، قبل أن تفلح هذه المحاولات عن هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني، قدم دجلة مستوى جيد، وكاد أن يسجل هدف الفوز، لولا سوء التوفيق الذي لازم لاعبيه في أكثر من لقطة.

وفي الثواني الأخيرة من اللقاء، ألغى الحكم هدفًا لمصطفى محمد مهاجم الزمالك بداعي التسلل.


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