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مفاجأة.. أحمد عز تقاضي 22 مليون جنيه في إعلان واحد

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محامي زنية

فجر معتز الدكر محامي الفنانة زينة،  مفاجأة بالكشف عن مستندات تثبت تقاضي الفنان أحمد عز 22 مليون جنيه مقابل مشاركته في أحد الإعلانات.

وأضاف معتز الدكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  من المفترض أن تكون العلاقة بين احمد عز وزينة طيبة بسبب أولاده".

ووجه معتز الدكر رسالة غلى الفنان أحمد عز قائلا:" أتمنى  أن يبادر أحمد عز بحل الأزمة من أجل ابنائه".

وقررت محكمة أسرة مدينة نصر، تأجيل الدعوى المقامة من معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، والتي تطالب فيها بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 44 ألف جنيه إسترليني «ما يعادل 900 ألف جنيه مصري»، كمصروفات مدرسية للتوأم عز الدين وزين الدين، بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، لجلسة 1 مارس المقبل.


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