بيان من الحكومة : المصريون في الصين بخير

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تواصل مع سفير مصر في الصين للاطمئنان على أحوال الجالية المصرية.

وذكر "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن سفير مصر في الصين أكد أنه لم تظهر أي إصابة في الجالية المصرية حتى الآن، فضلا عن وجود خلية عمل داخل السفارة المصرية في بكين، للاطمئنان على الجالية المصرية.

وأوضح أن عملية إجلاء المصريين من ووهان أمر مرتبط بالسيادة الصينية، مناشدًا المصريين بالتواصل مع سفارتنا في بكين، منوها بأن السفير المصري لم يشر خلال محادثته مع رئيس الوزراء عما ينشر بشأن عدم قدرة الجالية المصرية ووهان على الحصول على طعام.

وفى مداخلة هاتفية بالبرنامج، تحدث يوسف أحمد، طالب مصرى فى مدينة ووهان الصينية، مشيرًا إلى أن هناك حظر تجوال وحجر صحى على المدينة، وخاصة أن فيروس كورونا ينتشر بشكل كبير جدًا.

وذكر أنه يوجد أكثر من 350 مصريا فى مدينة ووهان، ويرغب فى الخروج من المدينة، لأن أعداد مرضى فيروس كورونا فى ارتفاع مستمر، مطالبًا بسرعة إجلائهم بشكل صحى فورًا.