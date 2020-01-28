» الدولار يصدم المواطنين ويرتفع مجددًا

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الدولار

الجنيه

سعر الدولار

الدولار اليوم

سعر الجنيه

سجل سعر صرف الدولار، ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع الدولار في بنكين، مقارنة بأسعاره يوم الاثنين، في عدد من البنوك العاملة بمصر.

وجاء التراجع اليوم، بعد سلسلة هبوط تفاءل المواطنون بها في المساهمة فى انخفاض في الأسعار.

وصعد سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك القاهرة إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

جاء هذا في حين استقر سعر الدولار، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

واستقر السعر في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والإسكندرية عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

كما ظل السعر ثابتًا في بنك التعمير والإسكان عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وتراجع السعر قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.76 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 15.85 جنيه.

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