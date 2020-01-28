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«فيرناندينيو» يجدد تعاقده مع مانشستر سيتى حتى 2021

الرياضة

فيرناندينيو
فيرناندينيو
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أمير سعد

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مانشستر سيتي

المصريون

فيرناندينيو

جدد مسئولو مانشستر سيتي الإنجليزي، تعاقدهم مع فيرناندينيو، لاعب وسط الفريق والمنتخب البرازيلي، لمدة عام واحد أي حتى صيف 2021.

وقال سيتي، في بيان عبر موقعه الرسمي: "العقد الجديد يضمن بقاء اللاعب في النادي حتى صيف عام 2021، ووقتها سيكون قد أمضى 8 مواسم مع السيتيزنز، استمتع فرناندينيو بفترته مع الفريق السماوي، إذ توج معه بـ3 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي، و4 لكأس رابطة المحترفين.

ويقول فرناندينيو إنه عازم على مواصلة النجاح مع مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة، وأكد الدولي البرازيلي: "أريد أن أغتنم الفرصة لأسجل مدى امتناني لزملائي في الفريق، وموظفي غرف الملابس، بدونهم لم تكن قصتي لتكتمل في مانشستر سيتي".

وأضاف: "لقد استمتعت بكل ثانية من وقتي مع السيتي، لم أكن أتوقع أبداً مثل هذه العلاقة الرائعة مع النادي والمشجعين، لكن ذلك حدث، وأنا ممتن كل يوم".

وتابع: "جماهيرنا لا تصدق، أنا سعيد جدا لدرجة أن أستمر في اللعب معهم لمدة عام آخر، أشعر بحبهم وشغفهم، ويساعدني ذلك في الحفاظ على قيادتي للفريق".

واستمر: "أركز الآن على استمرار نجاحي مع الفريق، أريد أن يستمر ذلك لأطول فترة ممكنة مع توجيهات بيب".


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