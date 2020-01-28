رسميًا.. مصر ترد على إعلان «ترامب» صفقة القرن

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مصر

ترامب

الخارجية

صفقة القرن

ردت مصر عبر وزارة الخارجية، على مؤتمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن فيه بعض تفاصيل صفقة القرن، وحضره رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسفراء دول الإمارات وعمان والبحرين.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا رسميًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، قالت فيه :« تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي».

وأوضحت في البيان :«ترى مصر أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها».

واختتم البيان موجهًا دعوة للحوار، قائلًا :«ومن ثم، تدعو مصر الطرفيّن المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبيّن في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».


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