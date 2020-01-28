» أمطار وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الغد

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الأرصاد

فرص

طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا مع فرصة سقوط أمطار والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح واضطراب فى الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات، سانت كاترين العظمى 13 درجة والصغرى 01 درجة.


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