» عقب إعلان "صفقة القرن".. وسم "فلسطين الحرة" يتصدر الترند العالمي

تصدر وسم "فلسطين الحرة"(#FreePalestine) الترند العالمي على "تويتر" عقب أقل من ساعتين على إعلان "صفقة القرن" المزعومة.



وتم نشر نحو 60 ألف تغريدة باستخدام هذا الوسم حتى الساعة (19: 05ت.غ)، في تضامن عالمي واسع مع القضية الفلسطينية.

وتم نشر نحو 60 ألف تغريدة باستخدام هذا الوسم حتى الساعة (19: 05ت.غ)، في تضامن عالمي واسع مع القضية الفلسطينية.