إسرائيل تبحث الأحد ضم جميع المستوطنات

28 يناير 2020 - 10:30 م

قال حزب الليكود الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إن حكومة الأخير ستجتمع الأحد المقبل، لحسم مسألة ضم كل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام عبري.



جاء ذلك وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بعد وقت قصير من انتهاء مؤتمر صحفي لنتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرضا خلاله الخطوط العريضة لـ"صفقة القرن" المزعومة.

من جانبه، قال سفير واشنطن لدى تل أبيب ديفيد فريدمان، إن بإمكان إسرائيل ضم المستوطنات في أي وقت تريده.

وقال فريدمان للصحفيين في البيت الأبيض "لا يجب أن تنتظر إسرائيل على الإطلاق لضم المستوطنات"، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف ترامب، عن خطته المزعومة للتسوية السياسية بالشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، بحضور نتنياهو.