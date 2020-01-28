» بريطانيا تحذّر رعاياها من السفر إلى الصين

28 يناير 2020 - 11:10 م

حذرت الخارجية البريطانية، الثلاثاء، رعاياها من السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة، على خلفية انتشار فيروس "كورونا الجديد" فيها.



وأوصت الوزارة في بيان، الرعايا البريطانيين بعدم السفر إلى الصين إلا في حالات الضرورة، جراء استمرار الفيروس القاتل في الانتشار داخل البلاد.

ودعا البيان، "المواطنين البريطانيين الموجودين في الصين حاليا إلى الأخذ بعين الاعتبار أن السفر الى الصين قد يصعب في الأيام المقبلة".

واستثنى تحذير الوزارة، السفر إلى منطقتي هونغ كونغ وماكاو ذاتيتي الحكم.

كما أوضح البيان، أن الرحلات الجوية مستمرة بين بريطانيا والصين، بالنسبة للمواطنين الراغبين في مغادرة الأخيرة.

وأشار إلى أن العمل مستمر على إجلاء الرعايا البريطانيين الموجودين في مقاطعة "خوبي" وسط البلاد، التي ظهر فيها الفيروس أول مرة.

وكشفت الصين، عن فيروس "كورونا"، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة ووهان بمقاطعة "خوبي".









وأفاد تقرير للجنة الوطنية للصحة بالصين، الثلاثاء، بأن عدد ضحايا فيروس "كورونا الجديد" في البلاد، ارتفع إلى 106 حالات وفاة، و4515 إصابة مؤكدة؛ 976 منهم في "حالة حرجة"، بينما يشتبه في إصابة 6797 شخصا آخرين.

وفيروس "كورونا الجديد" ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.







