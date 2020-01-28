فلسطينيون في حيفا يتظاهرون ضد "صفقة القرن" المزعومة

28 يناير 2020 - 11:30 م

تظاهر عشرات الفلسطينيين في مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني (شمالي إسرائيل)، مساء الثلاثاء، ضد الخطة الأمريكية المزعومة للتسوية السياسية بالشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".



وجاءت التظاهرة بدعوة من حركة "أبناء البلد" (حركة فلسطينية في الداخل)، بحسب الصفحة الداعية إلى التظاهرة على فيسبوك.

وجاء في الدعوة: "رفضا لما يسمى صفقة القرن، واحتجاجا على جميع مؤامرات تصفية قضية فلسطين، وتأكيدا على حق شعبنا في وطنه، حركة أبناء البلد تدعو جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في تظاهرة تحت عنوان: من حيفا.. هنا فلسطين، في حيفا".

وأشار شريط مصور للتظاهرة نشرته الصفحة، تظاهر العشرات رافعين الأعلام الفلسطينية، ومنددين بـ "صفقة القرن" المزعومة.

ومساء الثلاثاء، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن عن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.