  • الأربعاء 29 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:09 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فايلر

فايلر يوبخ نجم الأهلي: أنت مقصر وأرقامك سيئة

شوبير

شوبير يحسمها: هذا السبب الحقيقي لاستبعاد قفشة بقرار "فايلر"

أرشيفية

متحدث "الوزراء": يوجد 350 مصري بمقاطعة ووهان الصينية

طارق عامر: أنا لما قلت التصريح ده كنت بقول نكتة

محافظ البنك المركزي يكشف معلومة هامة بشأن الدولار

شيخ الأزهر د.أحمد الطيب ورئيس جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة: هذه حقيقة الخلاف بيني وبين شيخ الأزهر

مواجهة كورونا

طالب مصري يستغيث بمدينة ووهان الصينية بسبب "كورونا"

ترامب ونتنياهو

"دولة أرخبيل" فلسطينية عاصمتها "أبوديس"

كروت الشحن

الكشف عن حقيقة رفع قيمة كروت الشحن الفترة القادمة

مفاجأة.. غرامة 50 جنيها لمنقذ ابنته من تحت عجلات القطار

"النقل" تكشف تفاصيل إنقاذ طفلة القطار بالإسماعيلية

سامح شكري

رسميًا.. مصر ترد على إعلان «ترامب» صفقة القرن

الأمم المتحدة عن "صفقة" ترامب: ملتزمون بالقرارات الدولية

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب يكشف عن "صفقة القرن" في هذا الموعد

#

تحذيرات مهمة من الأمم المتحدة عن طقس العالم

#

الأمم المتحدة تنتقد عفو ترامب عن 3 ضباط ارتكبوا جرائم حرب

#

"ترامب" يكشف موعد الإعلان عن صفقة القرن

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن موقفها من حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) "تم تحديده عبر السنين"، مشددة على التزامها بجميع "قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة".
وهذا هو أول رد فعل من المنظمة الدولية بعد أن كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، عن خطته لتسوية سياسية في الشرق الأوسط، وهي تُعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في بيان، إن "الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) أطلع على إعلان خطة الولايات المتحدة الخاصة بالشرق الأوسط".
وأضاف أن "موقف الأمم المتحدة من حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) قد تم تحديده، على مر السنين، ونحن ملتزمون بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة".
وشدد على أن "الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية وتحقيق رؤية دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967".
ومن بين بنود خطة ترامب، وهي من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" على شكل أرخبيل عاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، وجعل القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الذي حضر إعلان الخطة في البيت الأبيض، أن عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية ستكون في أبوديس (لا تتجاوز 4 كيلومترات مربعة) شرقي القدس المحتلة.
ويتسمك الفلسطينيون بكل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة منذ 1967.
وشهدت الأراضي الفلسطينية وخارجها احتجاجات شعبية رفضة لخطة ترامب، التي توحدت السلطة والفصائل الفلسطينية أيضًا على رفضها، في ظل اتهامات لواشنطن بالانحياز لإسرائيل. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» هل تحتاج مصر لتمويل جديد من صندوق النقد؟
» "أبو مازن": لا يمكن القبول بدولة فلسطينية بدون القدس
» واشنطن تحذر مواطنيها من السفر لإسرائيل
» بريطانيا تحذّر رعاياها من السفر إلى الصين
» عقب إعلان "صفقة القرن".. وسم "فلسطين الحرة" يتصدر الترند العالمي
» أمطار وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الغد
» الدولار يصدم المواطنين ويرتفع مجددًا
» مفاجأة.. أحمد عز تقاضي 22 مليون جنيه في إعلان واحد
» متهم بقتل زوجته.. صورها وهي تمارس الجنس مع صديقه
» الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام وادي دجلة
» أسعار الذهب تتراجع في ختام تعاملات اليوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    06:54 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني