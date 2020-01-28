» هل تحتاج مصر لتمويل جديد من صندوق النقد؟

28 يناير 2020 - 11:30 م

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن مصر لن تحتاج إلى تمويل آخر من صندوق النقد الدولي.



وأضاف: "لسنا بحاجة للذهاب للصندوق، ويمكننا الآن الذهاب للسوق الدولية مباشرة، وقد نستعين بالصندوق من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية وزيادة كفاءة مؤسسات الدولية وتحسين السياسات الحكومة والقطاع الخاص والتنمية"، متابعا: "صندوق النقد الدولي عرض علينا التمويل ورفضناه وقلنا لسنا بحاجة الآن".



وذكر محافظ البنك المركزي - خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" على شاشة قناة "dmc" - أن مصر شهدت الكثير من المشروعات، تضمنت 77 مشروعًا خلال 4 سنوات ماضية.

