» هل تحتاج مصر لتمويل جديد من صندوق النقد؟

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المصريون ـ متابعات

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أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن مصر لن تحتاج إلى تمويل آخر من صندوق النقد الدولي.
وأضاف: "لسنا بحاجة للذهاب للصندوق، ويمكننا الآن الذهاب للسوق الدولية مباشرة، وقد نستعين بالصندوق من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية وزيادة كفاءة مؤسسات الدولية وتحسين السياسات الحكومة والقطاع الخاص والتنمية"، متابعا: "صندوق النقد الدولي عرض علينا التمويل ورفضناه وقلنا لسنا بحاجة الآن".
وذكر محافظ البنك المركزي - خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" على شاشة قناة "dmc" - أن مصر شهدت الكثير من المشروعات، تضمنت 77 مشروعًا خلال 4 سنوات ماضية.
 وأوضح أن أبرز هذه الإنجازات، مشروع الشركة القابضة للكهرباء بمليار دولار، ومشروع غلايات محطة غرب القاهرة البخارية بـ 63 مليون دولار، ومشروع الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم بقيمة 91 مليون دولار، وتوريد معدات دار الطباعة الجديدة للبنك المركزي، وهى أحدث دار طباعة في العالم ستكون في العاصمة الإدارية بقيمة 278 مليون دولار، وتطوير ترام الإسكندرية بـ 111 مليون دولار، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 418 مليون دولار، وتحسين الصرف الصحي بالفيوم بـ 140 مليون دولار، والقطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان بـ 668 مليون دولار، وقرض آخر بـ 460 مليون دولار، وتوسعات  3 معامل تكرير ضخمة 2.6 مليار دولار، وتطوير محطة كهرباء أسوان وبرنامج الخدمات الصحية بالمناطق الريفية أكثر من 300 مليون دولار، و100 جرار للسكك الحديدية بقيمة 250 مليون دولار، و 1300 عربة سكة حديد، والكثير من المشروعات، مستطردًا :"ما يحدث في مصر من مشروعات مذهل".

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